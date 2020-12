Kæmpe corona-ordre: Fynske robotter lander på 200 hospitaler

Den odenseanske robotvirksomhed UVD Robots har landet en kæmpeordre på deres desinficerende robot. Køberen er EU-Kommissionen, der har bestilt 200 robotter, som skal sættes ind på hopsitaler i EU i kampen mod covid-19.

- Vi er meget begejstrede over, at vores UVD-robotter er blevet udvalgt af Europa-Kommissionen i kampen mod spredningen af covid-19 på hospitaler over hele Europa. Vi vurderer, at der er tale om den hidtil største ordre på servicerobotter af denne type. Størrelsen og omfanget af denne ordre beviser vores robotters effektivitet, og vi planlægger med at indsætte dem så hurtigt som muligt for at hjælpe sundhedsarbejdere og patienter i kampen mod spredning af covid-19, siger Per Juul Nielsen, der er administrerende direktør i UVD Robots, i en pressemeddelelse.

Robotten bruger UV-stråling til at desinficere overflader og luften for virus og bakterier. Foto: UVD Robots

Robotten fra UVD Robots er selvkørende og bruger UV-stråling til at desinficere virus og bakterier i luften og på overflader på for eksempel hospitaler og skoler. Den er allerede i drift i 60 lande verden over.

- Det betyder meget for os at være udvalgt af EU-Kommissionen. Vi fokuserer på at hjælpe i kampen mod spredningen af covid-19, samtidig med, at vi styrker de forebyggende tiltag mod infektioner generelt i operationsstuer, intensive plejecentre, kræftafdelinger med mere på hospitaler, siger bestyrelsesformand o UVD Robots Claus Risager.

Læs også Rengøringsrobot gør shoppingcenter klar til julehandel

Europa-Komissionen har lavet en gennemgang af forskellige desinfektionsrobotter, og her er det fynske firma altså blevet valgt som den bedste løsning.

- Med EU-midler køber EU-Kommissionens 200 desinfektionsrobotter, som vil blive leveret til hospitaler over hele Europa for at rengøre og desinficere hospitalslokaler og patientstuer. Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe hospitaler og patienter i disse svære tider. Og mere vil blive gjort fremover, fortæller Ursula Von Der Leyen, EU-Kommissionens formand, i en pressemeddelelse.

Gode resultater fra Italien og Kroatien

Desinfektionsrobotten har allerede været på arbejde på hospitaler i Kroatien og Italien under coronapandemien. Christiano Huscher, der er overlæge på et privathospital i Italien er meget tilfreds med robotten.

- Før vi fik UVD-robotten, blev seks af vores læger smittet med covid-19. Siden vi begyndte at bruge robotter til at desinficere, har vi ikke haft et eneste tilfælde af corona blandt vores læger, sygeplejersker og patienter, forklarer overlægen.

Læs også Dræber coronavirus på hospitalsstuer: Fynske robotter kan være på vej til Indien

Samme holdning har Mr. Resputic, der er vicedirektør for sundhedspleje på det alment medicinske hospital ”Dr. Ivo Pedisic” i byen Sisak. En test viste, at der ikke var nogen mikroorganismer til stede, når robotten havde desinficeret. Det var der til gengæld i ote ud af ti tilfælde, hvor desinfiktionen var udført mekanisk eller manuelt.

- Ved at reducere den tid, vi bruger på desinfektion med halvanden time, har vi kunnet frigøre vores medarbejdere til vigtigere opgaver, samtidig med, at vi har kunnet foretage flere operationer, siger Mr. Resputic.