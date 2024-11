Kæmpe ekstraregning til Nyt OUH: Det kan man også få for 735 millioner kroner

Nyt OUH kommer til at koste skatteyderne 735 millioner kroner ekstra, samtidig med at åbningen af hospitalet udskydes til år 2027, hvor det oprindeligt var planen at åbne i år 2020.

Det stod klart mandag. En del af fordyrelsen skyldes selve byggeriet, der tegner sig for de 525 millioner, mens en forlængelse af Projektorganisationen for Nyt OUH, byggestrøm, varme og forsikringer beløber sig til de sidste 210 millioner kroner.

Men hvor meget er 735 millioner kroner egentlig? Vi har prøvet at sammenligne det med alt fra sygeplejerskelønninger til opsendelser af amerikanske rumraketter.

1.349 sygeplejerske-årsværk