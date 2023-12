Kæmpe razzia: Flere anholdt for indsmugling af knap 200 kilo narko

Fyns Politi har tirsdag anholdt flere personer i Odense for indsmugling af store mængder narkotika, oplyser politikredsen.

To af de anholdte personer er en 67 årig mand og en 35 årig mand fra Odense Kommune. De er begge sigtet for indsmugling af ikke under 68 kilo amfetamin og ikke under 100 kilo hash, står der i en pressemeddelelse fra Fyns Politi.

En 34 årig kvinde sigtes desuden for besiddelse af mindst 101 gram kokain. Sigtelsen går på, at hun ville sælge kokainen.

I forbindelse med anholdelserne er der foretaget ransagning af en række adresser i Odense og Nyborg. Der er i den forbindelse foretaget beslaglæggelse af større mængder narkotika, større pengebeløb og andre værdier.

Alle anholdte forventer Fyns Politi at fremstille i grundlovsforhør onsdag den 13. december klokken 9.30. Grundlovsforhøret forventes afviklet for lukkede døre.

Derfor har Fyns Politi ikke har yderligere kommentarer om sagen på nuværende tidspunkt.