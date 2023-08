Kæmpe slagsmål i Odense - En person stukket med "spids genstand"

En slåskamp mellem 20 - 25 mennesker brød søndag aften ud i Kongens Have i Odense. Ved politiets ankomst kunne de konstatere, at en person var stukket med en spids genstand - formentlig en kniv.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

- Der er tale om et større slagsmål blandt en gruppe mennesker, der opholder sig over for Banegårdscenteret ved Kongens Have, siger vagtchefen, der samtidig fortæller, at slagsmålet fandt sted på Østre Stationsvej.

Politiet fik anmeldelsen klokken 22.40, og de vil meget gerne høre fra vidner, der måtte have overværet episoden, lyder det.

- Vi er ved at belyse årsagen til slagsmålet, og hvis nogen har set noget i den anledning, vil vi gerne høre fra dem.

Offeret er en 44-årig mand, og hans tilstand beskrives som værende "uden for livsfare". Politiets efterforskning ledte dem frem til en 26-årig mand, der er anholdt og sigtet for kvalificeret vold.

Vagtchefen oplyser derudover, at politiets jurister skal kigge på sagen nu, men at de endnu ikke har afhørt de involverede parter.