Kæmpe stigning i anmeldelser for bedrageri: Sådan sikrer du dig bedst

Fyns Politi sætter nu hårdt ind mod økonomisk kriminalitet.

På baggrund af en markant stigning i antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet over de seneste år opretter politiet derfor en ny afdeling til bekæmpelse af netop det.



- Vi bevæger os i øjeblikket væk fra den analoge kriminalitet og hen i den kriminalitet, der foregår på IT-platformene, siger chefpolitiinspektør Lars Bramhøj fra Fyns Politi.

For flere og flere fynboer bliver snydt på nettet eller over telefonen. For eksempel databedrageri når de aldrig modtager de ting, som de køber online. Eller bliver lokket til at udlevere personlige oplysninger over telefonen.



Over 3.700 sager med økonomisk kriminalitet blev anmeldt til politiet på Fyn i 2022.



Den stigning vil politiet gerne til livs.



- Vi har lige nu iværksat et nyt økonomicenter, der har fået tilført ekstra ressourcer, som skal arbejde med de her ting, siger Lars Bramhøj.

Også hos Danske Bank oplever de en stigning i henvendelser om svindel.

- Det er ekstremt vigtigt at være på vagt, når man handler med private, hvor man ikke er dækket af købeloven på samme vis, fortæller leder for bekæmpelse af betalingssvindel i Danske Bank, Louis Enderlein Bruun Andersen.

Ikke dækket af købeloven

Når man handler med private, er man ikke dækket ind af lovgivningen, ligesom man er det, når man handler med virksomheder.

- Det kan være sværere for os at hjælpe, hvis man selv har swipet til højre på MobilePay, og overført pengene, siger Louis Enderlein Bruun Andersen.



Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i sidste kvartal af 2022 blev anmeldt 14.500 bedrageriforbrydelser. Til sammenligning var der blot 2.800 anmeldelser om bedrageri i sidste kvartal af 2012.

Hos Fyns Politi har man sat meget klare mål for bekæmpelsen af den her slags kriminalitet.

- Målet er at input skal svare til output og sagerne ikke er mere end et år gamle. Vi har allerede hyret nogle konsulenter, og ellers kommer der yderligere ressourcer på fra i år og et par år frem, fortæller chefpolitiinspektør Lars Bramhøj.

Hvis du er blevet snydt i en privathandel for eksempel på Facebook Marketplace eller Den Blå Avis, kan det være svært at få pengene igen, for det er ikke altid at banken kan hjælpe.



- Når du kontakter din bank, så vil den oftest forsøge at ringe til modpartens bank, og undersøge om pengene kan tilbageføres. Det er helt forskelligt fra sag til sag hvad udfaldet bliver, siger Louis Enderlein Bruun Andersen.

Det kan du selv gøre

Der er alligevel nogle ting, du selv kan gøre, både for at sikre, at du ikke bliver snydt i første omgang, men også for at give dig selv en større chance for at få pengene tilbage, hvis du ender med at blive svindlet.



Herunder er fem gode råd til din egen sikkerhed.