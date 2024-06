Kæmpe underskud i Odense Letbane - brug for nyt stort tilskud

Der er knaldrøde tal på bundlinjen, når politikerne i Økonomiudvalget i Odense Kommune på et ekstraordinært møde klokken 13 samles for blandt andet at blive præsenteret for budgettet for Odense Letbane og Fynbus i 2025. Det erfarer TV 2 Fyn efter at have talt med flere af hinanden uafhængige kilder.

Flere kilder siger samstemmende, at der er et millionunderskud på driften af kommunens to store offentlige transporter. Og dermed vil der være behov for en tilførsel af penge fra kommunen - igen.

I august sidste år fremlagde Odense Letbane et årsbudget, som viste behov for et forhøjet bidrag fra letbanens ejer, Odense Kommune, i form af ekstra 58 millioner kroner i 2023 og 89 millioner kroner i 2024.



Hvor meget det drejer sig om denne gang, er stadig uvist, men det forlyder at være tocifret.

Den dystre melding kommer ellers på baggrund af, at letbanen i april oplevede den syvende måned i træk med stigning i passagertallet.

I 2023 kørte 5,8 millioner passagerer med Odense Letbane. Odense Letbane forventer, at 6,4 millioner passagerer kører med letbanen i 2024.

På samme møde i Økonomiudvalget kommer et ekspertråd for kollektiv trafik med dets anbefalinger til den samlede kollektive trafik i Odense.