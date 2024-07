Kæmpebøder hagler ned over fynske spisesteder og butikker

Der er bøderegn til flere fynske virksomheder i disse dage. For nyligt kunne TV 2 Fyn fortælle om adskillige spisesteder og en slagter, hvor hygiejnen langt fra har været i orden. Og nu er den gal igen.

Blandt andre hos Bar Sushi på Dalumvej i Odense, hvor Fødevarestyrelsen har langet en bøde på 10.000 kroner over disken for manglende styr på temperaturen på fisken til sushi. Derudover tildeles stedet en sur smiley.

Ramsløg med salmonella

Også i Johansens Vinhandel på Ørbækvej i Odense er der landet en af de store bøder. Her udsteder Fødevarestyrelsen ifølge kontrolrapporten en bøde på 20.000 kroner.

Det skete da den på et opfølgende kontrolbesøg kunne konstatere, at tilbagekaldte ramsløgssalte stadig stod til salg i butikken til trods for, at leverandøren havde kaldt dem hjem på grund af fare for salmonella.