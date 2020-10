Kæmper med rygestop: Bent får los bagi af barnebarn

Det er nu halvanden uge siden, at Bent Holmslund gik i gang med at bestige det store bjerg ved navn rygestop. Som en del af kampagnen Et Sundere Syddanmark har han meldt sig til at deltage i et tre ugers forsøg på at kvitte en dårlig vane og blive et sundere menneske.

For 63-årige Bent Holmslund er det helt afgørende at stoppe. Han har lægernes ord for, at han ikke kan forvente at se sine børnebørn vokse op, hvis ikke han får skåret gevaldigt ned på tobakken.

Læs også Bent kæmper mod smøgerne: - Hvis jeg ikke stopper, så dør jeg

- Det er det primære for mig. Jeg bliver nødt til at stoppe, hvis jeg vil se dem bliver større, siger Bent Holmslund.

Det er sagomeleme svært. Det er ligesom at bede en om at holde op med at trække vejret Bent Holmslund, Odense

Det er svært

Motivationen fejler sådan set ikke noget. Bent Holmslund ønsker mere end noget andet at holde op. Men det er hårdt. Benhårdt.

- Det er sagomeleme svært. Det er ligesom at bede en om at holde op med at trække vejret. Jeg skal næsten have gaffatape for munden, siger Bent Holmslund.

For at adsprede tankerne er Bent Holmslund taget på fisketur ved Odense Kanal. At tage ud at fiske er nemlig noget af det, som han holder allermest af. Men ørrederne bider ikke - det gør til gengæld rygetrangen.

Jeg skal have et ordentlig spark i røven. Bare ikke mens jeg står her og fisker. Bent Holmslund, Odense.

- Det hjælper at stå her, men jeg trænger også til en smøg. Jeg skal have et ordentlig spark i røven. Bare ikke mens jeg står her og fisker, griner Bent Holmslund.

Læs også Linda mistede sin mand: - Det er vigtigt, vi får nogle redskaber til at opdage kræften tidligere

Malthe er klar med et spark i røven til morfar Bent, der skal stoppe med at ryge. Foto: Flemming Ellegaard

Selvom hans humør er under angreb af abstinenser, så flyver vitserne nemlig stadig fra ham i en lind strøm.

Hvem kommer der?

For at give Bent Holmslund et ordentligt skulderklap, har TV 2 Fyn forberedt en overraskelse til ham. Nemlig at hans fem-årige barnebarn Malthe dukker uventet op under dagens fisketur.

Sundhedsudfordringen Fire fynboer bliver i tre uger guidet til at blive sundere af tre mentorer. Programmerne er frit tilgængelige i Facebookgruppen Den Fynske Redaktion og opdateres hver uge, så gruppens medlemmer også kan deltage i udfordringen. Se mere

Det gør indtryk på morfar, som giver Malthe en ordentlig krammer og får våde øjne. Tiden flyver i selskab med Malthe, så hvis der er en effektivt våben mod rygetrang, så er det et barnebarn. Udovere sit gode humør, så leverer Malthe også - med en velanbragt lige højre - det efterspurgte spark i røven.

Tobak? Det har jeg glemt alt om. Jeg er da ikke-ryger, er jeg ikke? Bent Holmslund, Odense

Det har åbenbart god effekt, for efter en stund i det fine selskab lyder det fra morfar:

- Tobak? Det har jeg glemt alt om. Jeg er da ikke-ryger, er jeg ikke, siger Bent Holmslund.