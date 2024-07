Kæmpetalent forlænger med OB efter 38 mål på en sæson

William Martin, som spiller på OB-akademiets U17-hold, forlænger sin kontrakt med klubben i 3 år.

Det annoncerer Odense Boldklub i en pressemeddelelse.

- I bund og grund er det fordi, at vi i forvejen er ved at gøre vejen korte fra Akademiet til førsteholdet, og derfor er det også en stor glæde, at vi kan fastholde en spiller, der har udmærket sig i den grad, som William har gjort, i mange år fremover, siger Troels Bech, der er sportsdirektør i klubben.

William Martin har haft en særdeles flot sæson i de blå og hvide striber, hvor han sammen med sit hold i stor stil vandt U17-Ligaen, og hvor han på bare 20 kampe scorede 38 mål, hvilket gør ham til den mest scorende spiller i ligaens historie.

William hoppede allerede i den stribede trøje som U11-spiller, hvor han kom til fra Øens Hold-klubben, Brændekilde-Bellinge Boldklub, og derfor betyder det også meget for den unge gut, at han får en større mulighed for at udvikle sig i sine vante rammer.

- Jeg vælger OB, fordi jeg har trygge forhold her. Jeg har spillet her siden U11, og det gør det lidt ekstra specielt, at jeg kan tage et stort skridt her, siger William Martin.