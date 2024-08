En lille gruppe butikstyve havde tirsdag aften lavet en udførlig indkøbsliste, inden de begik tyveri i en butik på Ørbækvej i Odense.

Ifølge døgnrapporten gik 3-4 mænd rundt i butikken og samlede varer ind.

Én afledte kassemedarbejderen, mens de andre selvscannede et par varer for at komme ud af butikken.

Butikstyvene slap afsted 52 kaffeprodukter, 27 hudplejeprodukter, 20 tuber tandpasta, 85 forskellige saltede snacks produkter, heriblandt chips og nødder, og 8 tortilla wraps.