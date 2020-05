Kaffeklar: Starbucks åbner i Odense

Odense Centrum bliver en kaffebar rigere, når Starbucks åbner sin første café i Vestergade 21 midt på gågaden.

Starbucks åbner torsdag den 28. maj klokken ti.

- Vi glæder os til at åbne, for vi har trænet længe og er nu så klar, at vi bare tripper for at komme i gang. Her får alle mulighed for at prøve både de helt traditionelle, men også forskellige nye kaffevarianter. Vi glæder os til at give gæsterne en ny og spændende smagsoplevelse i smukke omgivelser, siger butikschef Merethe Ragner i en pressemeddelse.

Åbner stille og roligt

I forlængelse af regeringens genåbningsplan har Starbucks Danmark besluttet, at det bliver en stille åbning. Det betyder, at dørene åbnes, og gæsterne budt velkomne, men den store åbningskampagne er udskudt.

- Vi ved, at åbningen af Starbucks i gågaden i Odense har været længe ventet, og vi har glædet os meget til at vise den nye café frem, men i forhold til vores gæsters og vores medarbejderes sikkerhed, tager vi ingen chancer. Alle skal føle sig trygge. Derfor starter vi stille og roligt ud og med alle de samme forholdsregler på plads omkring rengøring, håndvask og social distance, som vi har implementeret på tværs af alle vores caféer, siger franchisedirektør i Salling Group Michael Hald.

Den nye café er indrettet i to plan, hvor man oven på kan nyde udsigten til gågaden og et af byens smukke torve.

Som den første café i Danmark er der installeret digitale menutavler bag baren. Det betyder, at menukortet løbende bliver tilpasset hen over dagen.