Kajakroer rydder op ved kanalen: Det har været sådan her i adskillige år

Lotte Mulvad mener, at en løsning på problemet vil være tilsyn med de steder, der ligger rundt om kanalen, og hvor skraldet måske kunne komme fra. På den måde kan man se, hvem der er synder, og hvem der er ikke er.

Lotte Mulvad har en mission om at samle så meget skrald som muligt, men det er svært at holde humøret oppe.

- Man bliver også opgivende. Det er jo bare endeløst



Drømmer om politisk indblandning

Lotte Mulvad synes, det er frustrerende, at det er et problem, og at det har været et problem i mange år. Især fordi Odense vil være en grøn kommune.

- Vi vil gerne være en grøn kommune, men så går det jo ikke, at vi har sådan noget svineri i kanalen.