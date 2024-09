- Wauw, udbryder Disa Lund som det første, da hun får øje på det sjældne fund.

Det er nemlig ikke kun arkæologer, der er begejstret over fundet af en vikingegrav med blandt andet velbevarede skeletter.

Også de lokale borgere fra Åsum og omegn er entusiastiske omkring fundet. Tirsdag fik Kamma Holst og Disa Lund lov til at komme helt tæt på. Arkæologerne Kirsten Prangsgaard og Michael Borre Lundø gav nemlig de to damer en oplevelse, de sent vil glemme.

Se mere i videoen ovenover.