Kamp mod social kontrol: Mænd må ikke forhindre kvinder i at arbejde

Det er uacceptabelt at særligt kvinder med anden etnisk baggrund oplever at være udsat for social kontrol, hvor en ægtefælle eller andre i familien fratager kvinden muligheden for at komme ud på arbejdsmarkedet eller tage en uddannelse.

Det mener flere politikere i Odense Byråd, som nu har afsat to millioner kroner til at kortlægge problemets omfang.

Fakta Eksempler på social kontrol? Omfattende sladder

Familien overvåger brug af mobil og computer

Adfærdsbegrænsning fx krav om bestemt påklædning eller forbud om ikke at gå andre

steder hen end i skole

Søskende opfordres eller tvinges til at holde øje med hinandens adfærd

Psykisk pres fx trusler, verbal chikane og fysisk vold

Følelsesmæssigt pres fra fx forældre, der pålægger barnet/den unge skyld- og skam

- følelser, hvilket får barnet/den unge til at ændre opførsel

Familien isolerer og ekskluderer den unge

Kilde: Udlændinge- og integrationsministeriet Se mere

Det fortæller Peter Rahbæk Juel (S), der er borgmester i Odense Kommune.

- Vi har sat to millioner af til at arbejde med social kontrol, fordi vi anerkender, at det er et problem - også i Odense. Vi er i gang med nedsætte en ekspertgruppe, hvor vi kan få hjælp fra nogen, der har indsigt i det her nyere fænomen i Danmark. Vi skal også arbejde med, hvordan vi kan klæde vores frontmedarbejdere bedre på, så de ved, hvad de skal kigge efter, siger borgmesteren til TV2 Fyn.

Hver tredje udsat for social kontrol

Den nye indsats mod social kontrol skal ses i lyset af en stor undersøgelse i København, hvor der blev sat fokus på omfanget i hovedstaden.

I en spørgeskemaundersøgelse med 388 besvarelser blandt jobcentermedarbejdere i København svarer hver tredje, at vedkommende inden for det seneste år har mødt etniske minoritetskvinder, som direkte har givet udtryk for at være underlagt social kontrol. Det skriver TV2 Lorry.

I Odense Kommune er der ikke lavet lignende undersøgelser endnu, men borgmester Peter Rahbæk Juel vurderer, at omfanget i Odense er på et lignende niveau.

En stor samfundsudfordring

- Den her undersøgelse siger noget om, hvor stort omfanget er i København. Jeg tror ikke nødvendigvis, omfanget er væsentligt anderledes i Odense. Så jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi har en stor samfundsudfordring, vi skal tage fat på, siger han.

Den nye indsats mod social kontrol bakkes op af rådmand Brian Dybro fra SF.

- Vi skal under ingen omstændigheder acceptere negativ social kontrol eller forældede familiemønstre. Overhovedet ikke. Der må jeg bare sige, at her i landet er det sådan, at der er ligestilling mellem kønnene. Det er rigtig godt - både for den enkelte og for en familie - at komme ud og blive en del af arbejdsmarkedet, siger rådmanden.

