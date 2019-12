Efter voldsom overfusning: Kampagne til en million sætter fokus på ordets magt

Det begyndte med en ubehagelig oplevelse i en p-kælder en fredag eftermiddag i august, hvor en ung studerende blev overfuset af en fremmed kvinde.

Kvinden var arrig over, at den studerende Hibba Yousef Kilane bar tørklæde og mente angiveligt, at hun derfor kunne nægte hende en parkeringsplads.

Optrinnet blev optaget af Hibba Yousef Kilanes veninde og efterfølgende offentliggjort. Videoen fangede borgmester Peter Rahbæk Juel (S) opmærksomhed og satte gang i det, der er blevet til kampagnen "Ord smitter", som begynder i starten af 2020.

Odense Kommune har afsat en million kroner til kampagnen, som borgergrupper kan søge andel i til projekter, der fremmer den gode tone.

- Vi har haft en række episoder i byen, hvor borgere er blevet overfuset i det offentlige rum. Ret så groft endda, siger borgmesteren.

Verbale angreb i det offentlige rum

Tanken med kampagnen er at involvere interesserede borgere, som selv kan være med til at italesætte, hvor stor betydning ord har.

- Vi ser også, at tonen på sociale medier og andre steder bliver meget brutal og meget hård, og det vil vi gerne prøve at skubbe tilbage på. Det er ret vigtigt i en by som Odense, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Fristen for at søge penge til projekter udløb i november, og kampagnen begynder officielt i det nye år. På den måde vil man forsøge at undgå situationer, som Hibba Yousef Kilane havnede i.