Kampen minut for minut: 6.153 så OB tabe med 3-2 til AaB

Til gengæld kan OB med en sejr sikre sig et godt udgangspunkt for næste kamp, hvor fynboerne skal holde bundholdet Vejle fra fadet for at finde lidt trøst i en sæson, hvor OB kun har vundet fire gange i de foreløbig 20 kampe, som er afviklet.

Ifølge OB-trænerteamets bruttotrup kan der meget vel blive plads til debut for Mihajlo Ivančević, som skal tage sig af midterforsvaret sammen med Kasper Larsen.

OB løber på banen uden, at have cheftræner Andreas Alm på sidelinjen. Andreas Alm har karantæne, så det bliver i stedet med Søren Krogh, Nicolas Arvid Hedeman, Lars Bjerring og Ivan Poulsen på trænerbænken.