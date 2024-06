Kampen mod ensomhed: Seniorer bowler sig til nye venskaber

Der bliver heppet, grinet, klappet og givet en masse highfives. Det er ikke mange kegler, de formår at vælte. De fleste kugler suser faktisk direkte ned i 'pisserenden', mens keglerne står mussestille og venter tålmodigt.

Men det er egentlig heller ikke antallet af væltede kegler, det handler om. For her skal man ikke nødvendigvis være god til at bowle, her skal man være god til at hygge sig.

Det er tirsdag formiddag, og det betyder for cirka 20 seniorer i og omkring Odense, at det endnu engang er tid til seniorbowling.