Kampen mod ventelisterne: Se hvor du skal vente længst på en undersøgelse

Ventelisterne er lange på Odense Universitetshospital. Meget lange endda.

Det er konsekvensen af to år med en coronaviruspandemi, sygeplejerskestrejke og generel mangel på personale.

De lange ventelister betyder, at det kan tage over to år, før patienter kan komme til en undersøgelse. Derfor er man på OUH nu begyndt at arbejde på at nedbringe ventetiden.

- Det er primært de kirurgiske områder. Det er den almindelige kirurgi, det er ortopædkirurgien, øjenkirurgien og plastikkirurgien, som er nogle af de områder, vi arbejder lidt mere intensivt på lige nu, fortæller Michael Dall, er er lægelig direktør på OUH.

Det er ikke kun OUH, der kæmper med de lange ventetider, og derfor har den nye regering for nyligt præsenteret en akutplan, hvor de vil afsætte to milliarder kroner til at nedbringe ventelisterne.

Herunder kan du se, hvor længe du skal vente på at få en bestemt undersøgelse på OUH.