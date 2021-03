Kan ikke betale sig: Fitnesscenter åbner udendørs for at holde på kunder

Maskiner og spritflasker har været ubrugt i tre måneder i fitnesscentret Claus Sloth i Odense, og der er ikke udsigt til, at der bliver særlig meget brug for det foreløbig. I hvert fald ikke indendørs.

- Det her center må jeg kun bruge, hvis jeg river taget af, som det er nu, og det, tror jeg ikke, min udlejer synes, er en særligt god idé, siger indehaveren af centret med samme navn, Claus Sloth.

I næste uge starter de dog såkaldte ’bootcamp’-hold. Det bliver uden for centrets døre, selvom Claus Sloth ikke forventer overskud på den idé.

- Det kan ikke betale sig, for i det øjeblik jeg tjener en krone, så mister jeg også 82.000 kroner i kompensation, og så er der lønningen til de medarbejdere, der skal fortsætte med at arbejde, siger Claus Sloth.

Alligevel har han valgt at risikere at miste en del af kompensationen, fordi han frygter, at alternativet vil være værre.

Claus Sloth. Foto: Morten Albek

- Frygten for at ens kunder går et andet sted hen, den er der også, og det her har jeg brugt de sidste tolv år af mit liv på, så jeg kan ikke tillade, at det falder hen. Jeg er nødt til at gøre noget, og det har selvfølgelig nogle konsekvenser.

25 medarbejdere hjemsendt

I denne omgang har centret været lukket siden midten af december, og oveni forårets nedlukning har centret stået tomt i omkring seks måneder i alt. 25 medarbejdere er lige nu hjemsendt.

- Det er rigtig hårdt. Selvom jeg får kompensation, koster det mig 85.000 kroner om måneden og med nul kroner i indtægt, og når jeg stadig ikke har modtaget min kompensation for faste omkostninger, så er det selvfølgelig rigtig svært, siger Claus Sloth og fortsætter:

- Vi lever af, at vi har en sund virksomhed; en god udlejer som er god til at give os henstand og nogle fuldstændig fantastiske kunder, som bakker op.

Håber på smart genåbning

Udover de udendørs hold, som starter i den kommende uge, får to fysioterapeuter også lov til at komme tilbage på arbejde.

De må gerne have klienter med rundt til centrets maskiner, da de ikke er omfattet af restriktionerne, og derfor ønsker Claus Sloth sig, at det samme for eksempel gjaldt for hans personlige trænere.

- Jeg håber på en lidt mere smart genåbning. Det kunne være rart, hvis vi kunne åbne lidt mere fleksibelt, så det ikke kun var fysioterapeuter, der kunne arbejde. Der er selvfølgelig forskel på dem uddannelsesmæssigt, men der er ikke den store forskel på, om det er en personlig træner eller en fysioterapeut, der bruger en maskine, siger Claus Sloth.

Restriktionerne gælder foreløbig til og med 5. april.

Foto: Morten Albek