Kan ikke kræve penge tilbage: Odense i dialog med rådgivere om utilfredsstillende forløb

Odense Kommune kan skyde en hvid pil efter de 1,8 millioner kroner, kommunen har brugt på juridisk rådgivning fra advokatfirmaet Horten i forbindelse med det nu droppede salg af Fjernvarme Fyn.

Det vurderer stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

Vi havde ønsket, at risikoen havde været trukket skarpere op, så vi ikke står i den situation, vi gør. Vi er derfor i dialog med Horten – også om honoraret Stefan Birkebjerg Andersen, stadsdirektør Odense Kommune

- Det er Odense Kommunes umiddelbare opfattelse, at der ikke er juridisk grundlag for at kræve pengene tilbage fra Horten, siger han i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

Han forklarer, at Hortens rådgivning har været baseret på en udtalelse fra Energistyrelsens i 2003, hvor det fremgår, at forbrugerne ikke har forkøbsret i situationer som salget af Fjernvarme Fyn.

Men Energistyrelsen har i forbindelse med salget af Fjernvarme Fyn anerkendt, at bestemmelsen om forbrugernes forkøbsret er uklart formuleret. I stedet henviser styrelsen til, at domstolene må afgøre spørgsmålet.

- Samlet set må det derfor konstateres, at Energistyrelsens udtalelse ikke har skabt den fornødne klarhed over, om forkøbsretten i varmeforsyningslovens paragraf 23 finder anvendelse på salget af Fjernvarme Fyn, udtaler stadsdirektøren.

Energistyrelsen skriver i et skriftligt svar per mail:

”Energistyrelsen har taget henvendelsen fra Odense Kommune meget seriøst. Det er forståeligt, at Odense Kommune gerne vil have et klart juridisk svar, men det har ikke været muligt, da lovbestemmelsen er uklar, og der ingen praksis er fra tilsyn, klagenævn og domstolene, som kvalificerer anvendelsesområdet for forkøbsretten. I svaret til Odense Kommune henviser vi til en tidligere udtalelse fra 2003, men understreger, at bestemmelsen er uklart formuleret, og at der ingen praksis er hos bl.a. domstolene. Derfor henviser Energistyrelsen til, at domstolene afgør sager om forkøbsret.

Energistyrelsen vil tage initiativ til at undersøge, om lovbestemmelsen bør ændres, så der skabes mere klarhed på området.”

Ingen afgørelse i retten

Nu har kommunen droppet salget, inden sagen kom til en eventuel retssag.

- Det er imidlertid helt klart, at vi er utilfredse med forløbet. Vi havde forventet, at Horten havde en tydeligere fornemmelse af risikoen vedrørende fortolkningen, og at vi havde ønsket, at risikoen havde været trukket skarpere op, så vi ikke står i den situation, vi gør. Vi er derfor i dialog med Horten – også om honoraret, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

TV 2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra advokatfirmaet Horten.