Kan være livsfarligt i længden: - Letbanen larmer helt ekstremt lige nu

De fleste bryder sig ikke om lyden af negle, der ridser henover en tavle.

I disse dage vågner Ulrik Oberg dog til en lyd, der minder om den hver dag.

- Den larmer helt ekstremt lige i den her tid, siger Ulrik Oberg om støjen fra Odense Letbane, som han er nabo til.

Han kalder skinneskriget - som du kan høre i videoen herover - for ren totur.

- Så snart den kommer fobi derude og begynder at skrige, så bliver jeg vækket af det, fortæller odenseaneren.



Letbanen - og dermed den hvinende lyd - kører fra fem om morgenen til midnat.

- Jeg er meget træt i de her dage. Jeg får ikke mine fulde syv til otte timer, fortæller Ulrik Oberg.



Kan være livsfarligt

Det kan potentielt være livsfarligt, hvis ens nattesøvn bliver forstyrret af støj.

Det fortæller overlæge på øre-, næse-, halsafdelingen på Odense Universitetshospital Jesper Hvass Schmidt, der har forsket i støjs påvirkning på vores sundhed.

- Støj har en helbredsrisiko i forhold til at øge risikoen for blandt andet hjertekarsygdomme, blodprop i hjerte og hjerne, sukkersyge samt alzheimer demens, forklarer Jesper Hvass Schmidt.

Han understreger, at han ikke kan konkludere om Ulrik Obergs konkrete tilfælde er sundhedsskadeligt, dog vil han samtidig heller ikke afvise, at lyden, som Ulrik har optaget, kan være skadelig.

Det kommer nemlig an på flere faktorer, om støjen er sundhedsskadelig.

- Den støj der er mest risikofyldt, det er det natlige støj, det handler om, at ens nattesøvn formentlig kan blive påvirket i en grad, så man ikke får nok af den dybe søvn, siger overlægen.



Så bør man være bekymret, hvis man får forstyrret sin nattesøvn af en letbanen?



- Teoretisk set ja, lyder svaret fra Jesper Hvass Schmidt.

Der eksisterer dog ingen undersøgelser, der underbygger, at ligenøjagtig støj fra letbaner giver øget risiko, slår han fast. Støj fra biltrafik og jernbaner er det, der ligger flest undersøgelser på.

Mange henvendelser om skinneskrig

Tilbage i den støjplagede lejlighed gentager Ulrik Oberg, at det netop er hans søvn, som letbanen ødelægger.

- Jeg går og hænger meget på arbejde de her dage, netop fordi jeg ikke får min fulde timers søvn.



Det er ikke bare dig, der er for sart med lyde?

- Det ved jeg ikke. Det kan godt være, men jeg tror ikke, at det kun er mig, for den er ekstrem høj lige nu, siger Ulrik Oberg.

Han er dog heller ikke den eneste. I et skriftligt svar til TV 2 Fyn erkender Odense Letbane, at selskabet har modtaget "en del nabohenvendelser om skinneskrig".

- For at imødegå problemet, har vi skruet op for skinnesmøringen efter aftale med letbanens infrastrukturforvalter, Keolis. Vi forventer, at skinneskrigene vil være kraftigt på retur inden for de nærmeste dage, når effekten er slået igennem, udtaler Dan Ravn, administerende direktør i Odense Letbane.

Mandag kunne TV 2 Fyn fortælle at flere naboer til letbanen er så generet af støjen fra letbanen, at de sælger deres lejligheder.