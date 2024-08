Kanonkongen Kjerrumgaard: OB-topscorer jubler efter hattrick

Et stærkt signal

Angriberen mener, at OB har sendt et stærkt signal ved at vinde sine første seks kampe i NordicBet Liga.

- Det er fantastisk. Det er et statement, vi sætter over for de andre hold, at vi er på en mission. Vi er ikke kommet for at blive; vi skal op igen. Vi går benhårdt efter det, og det føler jeg også, vi får vist i dag. Vi viser den klasse, vi er kommet med i de andre kampe. Vi vil kun én vej; det er op. Jeg synes, vi er overlegne på rigtig mange punkter i dag, og det får vi vist med manér, siger han.

På samme dag, hvor TV 2 Fyn har lanceret kampagnen "Fyn fortjener et hold i Superligaen" viser OB, at klubben er klar til at leve op til forventningerne om en hurtig retur til landets bedste række. Luca Kjerrumgaard mener, at OB har gode muligheder for at sikre oprykning i første forsøg.

- Vi har det fint med forventningspresset. Vi vidste godt, at vi skulle påtage os rollen som favorit, fordi vi kommer som det største hold. Vi er en stor klub, og vi bør slet ikke være her, så hvis ikke man turde tage den på sig, så skulle man ikke være her. Jeg ved, at alle på holdet har den mentalitet og den vilje, der skal til for at tage favoritrollen på sig og bringe os op igen. Så jeg er 100% sikker på, at alle er klar over, at vi gør alt for at bringe os op igen, siger Luca Kjerrumgaard.

Klar til at blive i OB

Efter hans fornemme sæsonstart i Nordic Bet Liga, spekulerer flere fans og medier i, om Kjerrumgaard kan være interessant for større klubber end OB. Det internationale transfervindue er åbent frem til og med 2. september, men Luca Kjerrumgaard tager opmærksomheden med ro og tænker ikke over at skulle skifte klub.

- Det er jo ikke så simpelt. Der har ikke været noget konkret, og jeg har egentlig bare prøvet at fokusere på OB. Hvis der kommer noget, så må man tage den der, men lige nu har mit fokus bare været på OB og hjælpe dem frem ved at score mål og gøre det godt her. Jeg bør ikke lægge mit fokus alle mulige andre steder, siger Luca Kjerrumgaard.