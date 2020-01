Kanonslag satte Catjas altan i flammer: - Jeg var skræmt og bange

Kanonslag, der sprang, raketter om ørerne og ild på altanen. Det var nogle af de ting, Beredskab Fyn blev mødt af ved Dianavænget i Odense nytårsaften.

Catja Stubberup bor på Dianavænget, og det var hendes altan, der stod i flammer.

- Der er nogen, der har kastet et kanonslag op på min altan, så der gik ild i nogle papkasser deroppe, siger hun.

Beredskab Fyn fik hurtigt slukket for branden på altanen, men det ændrede ikke ved, at det var en ubehagelig oplevelse for Catja Stubberup.

Jeg var skræmt og bange, og jeg har en kat, der ikke kan lide fyrværkeri Catja Stubberup, beboer, Dianavænget

- Jeg var skræmt og bange, og jeg har en kat, der ikke kan lide fyrværkeri, siger hun.

Travl aften for Beredskab Fyn

Det var ikke kun Dianavænget, Beredskab Fyn rykkede ud til nytårsaften. Hele 42 gange måtte de blå blink sættes i gang.

- Det er temmelig meget og en del mere, end vi plejer at køre. Det er klart i den høje ende, siger Knud-Otto Westergaard, der er chefvagt hos Beredskab Fyn.

De fleste af aftenens og nattens brande var dog ikke brande på altaner, men derimod brande i containere og skraldespande.

- Den type ved vi ikke, om er påsatte eller ej, men det er der klart mulighed for, at de er, siger Knud-Otto Westergaard.

Har været et problem før

Det er ikke første gang, at Catja Stubberup oplever problemer med fyrværkeri ved Dianavænget.

- Er det ofte et problem herude, at der bliver skudt fyrværkeri rundt?

- Ja, det er det. Jeg er bange for at være i min lejlighed, siger hun.

Det er dog ikke hver nytårsaften, at Beredskab Fyn oplever, at der er så meget gang i den på Dianavænget.

- Det er nogle år siden, vi blev skudt mod i Vollsmose. Så har der været ro på et par år, men nu er det som om, at det er blusset lidt op. Især herude ved Dianavænget, siger Michael Roed Jensen, der er koordinator og holdleder hos Beredskab Fyn.