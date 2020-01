Kaos i Bazar Fyn: Butiksejere tror ikke at basaren lukker

Ude i Bazar Fyn står cirka 40 butiksejere, der ikke ved endnu, om de er købt eller solgt. På den anden side står ejendomsselskabet Olav de Linde, som siger, at nu er det tid til at lukke butikkerne - igen.

Nu har butiksejerne fået endnu et brev. Det fik de i går. I brevet står der, at butikkerne skal være ude af basaren senest 14. januar. At sagen er sendt til fogedretten. Og at når fogedretten har behandlet sagen, så bliver butiksejerne låst ude af ejendommen.

Problemet er bare, at det er der ingen af butiksejerne, der stoler på.

Hverken stemplet eller skrevet under

Abdulla Mansour er grønthandler i Bazar Fyn. Han stoler ikke på brevet.

- Vi har fået et brev fra Olav de Linde, men det er jo ikke et officielt brev. Jeg kan også sende et brev til TV 2/Fyn, og sige, at I skal være ude af jeres lokaler, men det er jo ikke officielt. Det er ikke stemplet eller skrevet under, det er utilregneligt, siger Abdulla Mansour.

Abdulla Mansour har stadig masser af varer, som han skal have solgt, før han kan gå nogen steder. Men han tror ikke på, at de bliver låst ude fra den ene dag til den anden.

Det er jo ikke et officielt papir. Det papir kan jeg da bare selv lave her på computeren. Der er ikke stempel eller underskrift på Abed Didabi, slagter, Bazar Fyn.

- Jeg tror ikke, varerne bliver låst inde, for det får Olav de Linde ikke noget ud af. Det er bare en ekstra udgift, hvis han skal fjerne mine varer, siger Abdulla Mansour.

Skulle være fraflyttet

Lejekontrakten hos Olav de Linde Det er ejendomsselskabet Olav de Linde, der ejer ejendommen på Thriges Plads. Her lejer selskabet Bazar Fyn Aps sig ind for cirka tre millioner kroner om året. Basarens butikker lejer sig ind hos Bazar Fyn ApS. Men 14. december kom det frem, at Olav de Linde ikke har modtaget husleje fra Bazar Fyn ApS i flere måneder. Derfor ophævede Olav de Linde lejekontrakten med Bazar Fyn ApS. Se mere

Ifølge Olav de Linde skulle butiksejerne være flyttet allerede i november.

- Lejemålet er egentlig ophørt, så de skulle være fraflyttet. Men vi har ikke haft så travlt med at få dem ud. Vi er godt klar over, at det er en process for de forretningsdrivende at flytte derfra. Men det er ikke en process, der kan tage et halvt år, så de skal forberede sig på, at indenfor nogle uger, så er det slut, siger Søren Gørup Christiansen, der er afdelingsdirektør hos Olav de Linde og fortsætter:

- Når lejemålet ikke er fraflyttet, så er det en sag for fogedretten. Så det er fogedretten, der kører det nu.

Så jeg hører dig sige, at indenfor et par uger, så er det slut?

- Ja, det har vi også meddelt dem. Vi har ikke en aftale med de forretningsdrivende, men med Bazar Fyn. Men nu har vi meddelt dem, at nu forventer vi, at det sker indenfor nogle uger. Så er de forberedt, siger Søren Gørup Christiansen.

Et halvt eller et helt brev?

Det, som Søren Gørup Christiansen refererer til, er brevet, som de forretningsdrivende modtog i går. Selvom det hverken er underskrevet eller stemplet, så kommer det fra Olav de Linde.

- Det er helt klart fra os det brev, siger Søren Gørup Christensen.

Det er vores bedste bud, at 14. januar bliver låsen skiftet Søren Gørup Christiansen, afdelingsdirektør, Olav de Linde

Men i følge ham er de ikke forpligtet til at informere butiksejerne, da det ikke er dem, de har en aftale med, men med ejeren af Bazar Fyn Aps. Derfor er brevet heller ikke nødvendigvis hverken helt eller halvt formelt.

- Det er ikke vigtigt for os, om det er et helt eller et halvt brev. Det er vigtigt for os, at hvis nogen har spørgsmål, så kan vi hjælpe med at besvare dem. Det har jo været et hjertebarn for Olav de Linde. Det er ikke sjovt for os efter 12 års arbejde og mange ressourcer, at vi så skal lade det ophøre. Vi kan sagtens forstå, at de forretningsdrivende har det på samme måde, siger Søren Gørup Christiansen.

Kan selv lave brevet

Flere forretningsdrivende i basaren venter på fogedrettens afgørelse nu.

- Jeg vil vente, og se hvad der sker efter retssagen. Hvis hele basaren lukker, så lukker jeg selvfølgelig også. Hvis det kun er to eller tre måneder, så kommer jeg tilbage. Ellers skal jeg finde et andet sted til min butik, siger Abed Didabi, der er slagter i Bazar Fyn.

Men han er også stadig i tvivl om, hvad brevet betød.

- Det er jo ikke et officielt papir. Det papir kan jeg da bare selv lave her på computeren. Der er ikke stempel eller underskrift på, siger han.

Men det ændrer ikke på, at sagen er for fogedretten, og at butiksejerne kan risikere at få skiftet låsen indenfor halvanden til to uger.

- Det er vores bedste bud, at 14. januar bliver låsen skiftet. Vi er ikke fogedretten, så det skal du spørge dem om. Vi giver kun brevet, for at vi i hvert fald har prøvet at informere dem, og give dem tid til at forberede sig, siger Søren Gørup Christiansen.

Få solgt jeres varer

Det er endnu uvidst, hvad der helt præcis skal ske med lokalerne. Samme redningsmand, som kom Arkaden i Odense midtby til undsætning, har vist interesse for lokalerne. Ham er Olav de Linde i dialog med, samt andre der har idéer til lokalerne.

00:30 Fremtiden for lokalerne i Bazar Fyn er endnu ikke afgjort. Video: Morten Albæk Luk video

- Vi vil have lejemålet tilbage, så vil vi have det tømt, og så vil vi vurdere på de muligheder, vi har, og tage en beslutning ud fra det. Men det kommer først til at ske, når det er tømt, siger Søren Gørup Christiansen.

Så det er ikke udelukket at slagteren oppe i basaren for eksempel, kan få lov at flytte ind igen?

- Vi udelukker ikke noget. Vi kigger på alle muligheder, siger Søren Gørup Christiansen.

Fra Olav de Linde er rådet, at butiksejerne skal gøre sig klar.

- De skal få solgt deres varer og få fraflyttet det, de skal, sådan at lejemålet det kan rømmes, siger Søren Gørup Christiansen.