Kaos i Bilka: Folk medbringer trailer

- Kan du se, at folk er helt oppe at køre?

Lasse Hansen fra Hundstrup var taget en tur i Bilka i Odense for at handle, men det måtte han hurtigt droppe igen.

- Jeg er lige gået derinde fra. Jeg blev nødt til at smide mine ting, for folk stod i kø helt ned til køledisken, forklarer han.

Statsminister: ingen grund til at hamstre

Selvom Statsminister Mette Frederiksen (S) i pressemødet 20.30 onsdag fortalte, at der ikke var nogen grund til at hamstre og lave storindkøb i supermarkederner, er situationen en anden i Bilka. Parkeringspladsen er fyldt med biler og fynboerne står i kø for at få mælk.

Læs også Corona i overblik: Her er tiltagene

Sofia Andersen og Katrine Graversen, der er interviewer og studerende, er også på vej i Bilka.

- Der foregår lidt en situation i Danmark lige nu, så vi vil gerne være forberedt, siger Sofia Andersen og bliver bakket op af veninden:

- Ja, vi ville gerne have toiletpapir, siger Katrine Graversen.

00:31 Sofia Andersen og Katrine Graversen synes, at det går vildt for sig i Bilka. Luk video

Deres indkøb kom sig af at mangle noget til aftensmaden.

- Det er ikke kun pga. corona-virus-trussel. Vi skulle alligevel ud og handle, så kunne vi lige så godt handle lidt større, forklarer Sofia Andersen.

Panik blandt fynboerne

Lasse Hansen fra Hundstrup måtte droppe indkøbet i Bilka, og han mener også, at det nok skal gå.

- Vi har fryseren derhjemme fyldt med ting og lidt mel i kælderen, så det skal nok gå. Men det ville være rart med lidt ekstra, siger han.

Også Sofia Andersen og Katrine Graversen oplever stor panik blandt de handlende fynboer.

- Det er lidt overdrevet. Folk kommer med trailer, siger Sofia Andersen.

Læs også Undgå hamstring: Supermarkeder propfyldt onsdag aften

- Det går ret hæftigt for sig derinde. Det er lidt skræmmende, siger Katrine Graversen og kigger på sin veninde.

For dem begge blev det alvor, da Mette Frederiksen fortalte om tiltagene.

I går jo ind et sted nu, hvor der er nogen flere samlet, end regeringen tillader. Hvad tænker I om det?

- Det er jo ret ironisk, må de begge indrømme.

Lasse Hansen ryster lidt på hovedet over de mange panikslagne kunder.

- Er det ikke den sædvanlige panik? Det er nok bare sådan en reaktion, siger han og forklarer at han vil forsøge at handle det mest nødvendige ind et andet sted.