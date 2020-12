Kaos inden nedlukning: Fynboerne valfarter til de store indkøbscentre

Her til aften har der været flere end på black friday Lars Skinbjerg Pedersen, butiksindehaver

Onsdagens pressemøde var fortsat i gang, da flere fynboer satte sig i bilen med kursen mod det nærmeste storcenter.

Som følge af det stigende smittetal lukker landet storcentre nemlig ned fra og med torsdag, fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) på mødet.

Læs også Storcentre misser julehandlen: - Det er super ærgerligt, siger centerchef i Rosengårdcentret

Onsdag aften har det resulteret i længere køer og trængsel på parkeringspladserne foran blandt andet Rosengårdcentret og Tarup Center i Odense.

Lars Skinbjerg Pedersen, der blandt andet er indehaver af Baggi i de to centre, beskriver over for TV 2 Fyn situationen i Rosengårdcentret som "kaos".

- Der var helt stille i formiddags, men ligeså snart rygterne svirrede, kom der kunder. Her til aften har der været flere end på black friday, siger han.

- Det er så vildt, det her.

Flere butikker skal lukkes ned

Det er udelukkende de store, overdækkede centre, der lukker ned fra 17. december. Men fra 21. december følger de liberale erhverv - som frisører - med, og skolebørn og elever, der ikke allerede er sendt hjem, hjemsendes.

Fra 25. december lukker også detailhandlen - undtagen fødevarebutikker og apoteker. Nedlukningen forventes som minimum at vare frem til 3. januar.

Læs også Storcentre, butikker og liberale erhverv skal lukke

Ifølge direktøren i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, skal storcentrene lukke først, da hele familien sjældent tager sammen ned til guldsmeden eller skomageren for at opholde sig i flere timer, sådan som man gør i storcentre.

Samtidig er der i forbindelse med mindre butikker klart angivet, hvor mange man må opholde sig i butikken med mere. Det er sværere at overholde i storcentre, forklarer Søren Brostrøm.

Kaos efter pressemøde i marts

Tidligere på året medførste et pressemøde ligeledes kaotiske tilstande - dog i en lidt anden skala.

Læs også Hamstring i Netto: Kunder i slagsmål om varer

Her var det supermarkederne, der 11. marts blev rendt over ende af panikslagne kunder, der fyldte toiletpapir og pasta i kurven.

Ved Bilka i Odense havde en familie medbragt en trailer, mens hamstringen af varer førte til et slagsmål i Netto.