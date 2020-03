Kaoskø: Bilkas online-afdeling oplever fordobling af ordrer

Udleveringspersonalet ved Bilkas ToGo-afdeling havde mandag aften usædvanligt travlt. Folk fra Fyn strømmede til, hvilket skabte en kø på omkring 50 biler.

Ifølge sektionschef i Bilka Odense Andreas Ostersen har ToGo-afdelingen oplevet en fordobling af ordrer. Det betyder, at afdelingen har øget kapacieten af varer.

- Vi har været kreative og fundet en masse plads på lageret og øget både på køl, frost og kolonial, fortæller Andreas Ostersen.

Bilka ToGo er en service, hvor kunderne kan handle online og få leveret varerne i bilen ved varehuset. Den øgede online-efterspørgsel er ikke noget, der kommer bag på hverken sektionschefen eller Bilka ToGo.

- Der skal lidt ekstra koordinering til, når man pludselig fordobler kapaciteten. Men vi er lykkedes godt med det og er godt tilfredse selv, siger Andreas Ostersen.

Han forventer, at niveauet holder de næste dage, men op til weekenden tror sektionschefen, at der vil komme et øget antal ordrer. Det kan også mærkes, at der er færre kunder inde i butikken.

- At holde afstand på én meter er ikke noget problem, som det ser ud nu, forklarer Andreas Ostersen.

Påpasselig over for coronasmitte

Én af de mange billister, der mandag ventede på sine varer, er Mette Damkjær Syse. Det er første gang, hun benytter sig af Bilkas ToGo-service. Coronavirus er grunden til, at hun køber ind online.

- Så er vi ikke inde i butikken og møder færrest muligt. Det føles rigtigt at udsætte både os selv og andre for så lidt smitterisiko som overhovedet muligt, forklarer hun.

På grund af den øgede efterspørgsel måtte hun vente i kø foran Bilka i 40 minutter. Det var dog ikke noget, som kom bag på Mette Damkjær Syse.

- Det er fair nok, at der bliver noget ventetid, når der er så travlt, siger hun til TV 2/Fyn.