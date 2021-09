Kaotisk cykeltrafik: Odense er cyklisternes by, men er der plads til dem?

For efter studiestarten er det for alvor begyndt at vrimle med cyklister på de stier, der går fra centrum af Odense til Syddansk Universitet.

- Jeg oplever det rigtig tit, og man skal virkelig holde godt øje. Jeg er heldig, når jeg møder 9.15, for sådan en dag kan det tage op til en halv time at cykle herud, siger Rebecca Storgaard Madsen, der er studerende på SDU og på en normal dag ikke bruger mere end et kvarter på at køre til Syddansk Universitet.

Københavnske tilstande

Odense bryster sig af at være "cyklisternes by" som en del af handlingsplanen for mobilitet og byrum 2017-2024, hvor kommunen arbejder for at gøre cykelturen til en mere fast del af odenseanernes hverdag.