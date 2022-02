Karen Brødsgaard stopper som assistent i Odense

- Jeg er stolt over den kultur, vi har fået søsat på holdet. Vi har fået spillerne til at ro i samme retning og fået det til at fungere i en større sammenhæng. Det er jeg glad for at kunne give videre, siger hun.

Odense-direktør Lars Peter Hermansen takker Brødsgaard for indsatsen.

- Karen har meget stærke kompetencer fagligt såvel som menneskeligt. Hun har gjort en enorm stor indsats for vores klub og har været med til at forme den kultur, som vi har fået bygget op på holdet, siger direktøren.