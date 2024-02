Politiet havde travlt i forbindelse med fodboldkampen i går, hvor OB spillede imod Brøndby. Der har således været flere episoder, hvor ordensmagten har skredet ind overfor fodboldfans.

En 16-årrig mand fra København er således sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter at han ifølge sigtelsen 'forsøgte at indlede sig i slagsmål' og 'skabte uorden' efter fodboldkampen ved at kaste med ølglas mod en anden mindre gruppe. Episoden skete kl. 18:32 på Østre Stationsvej. Det fremgår af døgnrapporten fra Fyns Politi.

Derudover blev en 29-årig mand fra Esbjerg kommune sigtet for at undlade at efterkomme politiets anvisninger, da han råbte af politiet og forsøgte at forcere en afspærring. Det fremgår ligeledes af døgnrapporten.

Vagthavende ved Fyns Politi bekræftede tidligere på morgenen overfor TV2 Fyn, at der havde været ballade ved Odense Banegård Center i forbindelse med fodboldkampen.