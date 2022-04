Kathja kæmper for mere i SU - har to jobs for at få økonomien til at række

I mange andre lande skal man både betale for at studere og for sine leveomkostninger. I Danmark får man både SU, når man studerer, og to måneders sommerferie. Så er problemet så stort?

- Det er rigtig møgforkælet af mig at sidde og sige, at det er et problem, vi ikke får nok i SU. Men realiteten er bare, at vi er nødt til at tage ekstra jobs ved siden af. Og med et studie, der varer 40 timer om ugen, er vi nødt til at nedprioritere vores studie og ikke være lige så forberedte til timerne, når vi møder op, siger Kathja Lykke Larsen.

