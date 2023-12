Kemisk stof løb ned i vandløb: Gartneri dømt stor bødestraf i retten

Den efterhånden lange saga om gartnerierne og deres - ifølge Odense Kommune - ulovlige forhold fortsætter. På det seneste er det ellers skærpede tilsyn med gartnerierne dog foregået med formindsket kraft.



Det fremgår af den redegørelse for tilsynets arbejde i tredje kvartal, som Klima- og Miljøudvalget har fået til orientering på et møde på tirsdag.

Det er efterhånden mere end to år siden, at Fyens Stiftstidende og TV2/Fyn satte fokus på gartneriernes udledning af potentielt miljøfarlige stoffer til naturen. På det tidspunkt havde mindre end en håndfuld af kommunens omkring 100 gartnerier de rette tilladelser fra Odense Kommune. Siden valgte politikerne at sætte flere penge af til tilsynet.

Kontroltrykket skruet ned

Ifølge redegørelsen fra tilsynet er der i tredje kvartal udført 11 tilsyn, og det er altså markant færre end de 21 tilsyn, der blev udført i det foregående kvartal.

Der er heller ikke indgivet nogen nye politianmeldelser, hvilket skete tre gange i andet kvartal. Ifølge redegørelse er der dog en politianmeldelse på vej om forurening af et vandløb fra en brønd.

"Gartneriet er klar over, at de bliver politianmeldt og vedkender sig fuldt ud ansvaret og overtrædelsen", står der i redegørelsen.

Gartneri dømt

Politiet har i flere tilfælde uddelt store bøder ud til gartnerierne. I marts fik Gartneriet Tvillingegården i Anderup eksempelvis en bøde på 50.000 kroner for at have udledt det kemiske stof redusol, der bliver brugt som skyggemiddel, til Odense Å. Den bøde bliver dog givetvis ikke betalt, da gartneriet lukkede tidligere i år.

Hos Tvillingegårdens nabo måtte en medarbejder fra tilsynet vidne, da Gartneriet Kisø i starten af november blev idømt en bøde på 80.000 kroner for samme overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, hvor redusol endte i vandløb og blev ledte videre til Odense Å.

Ejeren af Gartneriet Kisø ønsker ikke at kommentere sagen, men fortæller, at han har accepteret rettens afgørelse og altså ikke anker dommen mod hans gartneri.

Hos gartnerierne og deres interesseorganisation Dansk Gartneri har man igennem hele forløbet sat spørgsmålstegn ved de forskellige påbud fra Odense Kommune.

- Det er et spørgsmål om miljølovgivningen, og vi har jo også haft en advokat til at tolke, og vi er jo ikke altid enige med Odense Kommune, lød det i starten af året fra Mikael Petersen, der udover at drive sit eget gartneri i Bellinge også er formand for Dansk Gartneri.