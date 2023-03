Ken kører glad på arbejde i hjemmeplejen: -Jeg føler, at vi bliver hørt oppefra

- Jeg er rigtig glad for at være her, også selv om jeg bor relativt langt væk fra arbejdet.

Sådan lyder det noget utraditionelt fra Ken Simonsen, der arbejder som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen i Odense Kommune.

Han fortæller sin historie efter, at TV 2 Fyn i længere tid har haft fokus på en presset ældrepleje i Odense.

Den udkørende hjemmepleje, som Ken Simonsen arbejder i - Karlørgruppen - er nemlig modsat de mange andre historier om svigt og højt sygdomsfravær en solstrålehistorie på flere parametre.

Topkarakterer

Karløgruppen scorer topkarakterer i kommunens trivselsundersøgelser. Topkarakterer på motivation. Topkarakterer på tilfreds i ansættelsen. Topkarakterer til ledelsen.

Afdelingen havde sidste år et sygefravær langt under måltallet. Nu er det mindre end en dag per medarbejder per måned.

I gennemsnit lå fraværet i hjemmeplejen på 24 dage i 2022 per medarbejder i Odense Kommune.

Det lave sygdomsfravær kan også ses på vikarbudgettet, der ligger på et stort rundt nul.

- Jeg føler, at vi bliver hørt oppefra og hele vejen igennem, siger Ken Simonsen om grunden til, at hans afdeling klarer sig godt.

- Jeg er sindsygt glad for ledelsen, for jeg føler virkelig, de imødekommer de ønsker, vi har omkring viderudvikling, tilføjer SOSU-assistenten.

Det gode kollegaskab

Ken Simonsen peger også på sine kollegaer, når han skal give en forklaring på, hvorfor det går så godt.

- Man kan mærke, at vi som kollegaer gerne vil hjælpe hinanden, så er det måske også letter at komme og være klar til at yde en indsats.

Det giver hans leder ham ret i.

- Forklaringen er, at medarbejderne løfter i flok og dækker ind for hinanden og er gode til at tage en ekstra tørn, siger Ann Von Qualen, der er leder for Kalørgruppen i Odense Kommune.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er udfordringer i hjemmeplejen, påpeger Ken Simonsen.

- Jeg er rigtig stolt over, hvad vi gør, men jeg kan godt se, at der kan være udfordringer, men jeg synes også, der er rigtig mange kvaliteter og solstrålehistorier.

Faktisk viser undersøgelser, at de mange udfordringer får mere end hver anden SOSU'er under 40 år overvejer at forlade faget.