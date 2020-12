Kendiskokken Umut Sakarya: - Jeg var lige ved at blive glemt i toget i Odense

Klokken var 19.07 på uret, dengang 12-årige Umut Sakarya sammen med sin bror og en ven af familien ankom til Odense Banegård med tog.

Et minde, der står meget klart for den i dag 30-årige kok.

Vores naboer var pissesøde. De kom med alle muligt danske ting. Blandt andet flødekartofler og tarteletter. Umut Sakarya, kok.

- Jeg var lige ved at blive glemt i toget, siger han.

Umut Sakarya blev dog ikke glemt, og efter to år væk fra sin mor, som allerede havde skabt en base i Danmark, blev de to genforenet i et kram på Odense Banegård. Herfra gik turen til Sanderum, hvor en ny hverdag i et nyt land med et fremmed sprog og kultur ventede Umut Sakarya.

Fra Tyrkiet til Sanderum

For at forstå, hvorfor det lige blev Fyn, som Umuts familie slog sig ned, skal man spole tiden lidt længere tilbage.

Umuts morfar og morfarens svoger kom i sin tid til Danmark som gæstearbejdere, hvor de arbejdede på et kyllingeslagteri i byen. Og livet i Danmark tiltalte dem så meget, at de valgte at blive boende.

- Da mine forældre så bliver skilt, skulle min mor finde ud af, hvad vi så skulle gøre, og hun tænkte, at i Danmark kunne hendes børn få en bedre fremtid, så derfor flytter vi til Danmark, fortæller Umut Sakarya om beslutningen om at flytte familien fra Tyrkiet til Sanderum på Fyn.

Beslutningen om lige netop Sanderum faldt meget naturligt for Umut Sakaryas familie, fordi morfaren allerede havde slået sig ned i forstaden, og derfor tog moren to år før resten af familien turen fra Tyrkiet til Sanderum.

Eventyrlige Fyn

Mødet med det fynske og dermed også det danske står stadig meget klart for Umut Sakarya, der meget tydeligt husker den første morgen i familiens hjem i Sanderum.

- Da vi vågnede, var det ligesom at vågne op i en film. Alt var anderledes; Naturen, arkitekturen og sproget, alt var meget anderledes, men det var også meget fascinerende, siger Umut Sakarya.

Det var bare det perfekte sted at komme hen, så man kunne fordøje de nye indtryk stille og roligt. Umut Sakarya, kok.

Livet i den lille forstad passede godt til familien, og især for Umut Sakarya var Sanderum det perfekte sted at fordøje alle de nye oplevelser og indtryk.

- Der var jo stilhed, det var idyllisk, det var rart. Det var virkelig behageligt, da man var barn, især fordi, man havde jo haft et savn til sin mor, så det var også bare det perfekte sted at komme hen, så man kunne fordøje de nye indtryk stille og roligt.

Cornflakes var ulækkert

For Umut Sakarya var tiden i Sanderum fyldt med spændende oplevelser, ro og natur. Noget der stod i direkte modsætning til det land, han oprindeligt kom fra.

- Jeg kan huske, at der var en hesteskole og en skov lige der, hvor jeg boede. Og jeg kom fra en by med tæt på en million indbyggere, så det var meget anderledes.

Dengang hans familie kom til Danmark, oplevede de ikke skældsord på gaden eller en følelse af at blive ønsket væk. Derimod blev de mødt med nysgerrighed og åbenhed, og især naboerne i Sanderum mindes Umut Sakarya.

- Vores naboer var pissesøde. De kom med alle muligt danske ting. Blandt andet flødekartofler og tarteletter. Men jeg kan huske, at de også kom med cornflakes, og der kan jeg huske, at der gik min grænse. Det lort skulle jeg ikke æde, jeg ville have mine røræg og mit hvide brød og fetaost, siger Umut Sakarya med et stort grin.

En kro på Fyn

I dag spiser Umut Sakarya det meste, men hans møde med den danske mad blev afgørende for hans fremtid. For han spiser ikke bare maden, han elsker også at lave den. Både den danske mad og den tyrkiske mad, og det er i dag blevet hans levevej.

Fynboen har restauranterne Guldkroen, Guldgrillen og Guldkebab i København, som er tre velbesøgte og meget populære restauranter.

Men selvom Umut Sakaryas mad er populær, og at Odense stadig har en stor betydning for ham, er det endnu ikke muligt at nyde hans mad i den fynske hovedstad.

Hvis vi åbner i Odense, skal der stadig være den samme stemning, som vi har skabt på de andre restauranter, og det er jeg også sikker på, vi kan gøre. Umut Sakarya, kok.

- Jeg vil virkelig gerne komme til Odense. Sidste år lavede vi en pop-up-restaurant på Anarkist, og det gik meget bedre end vi havde forventet. Det var helt vanvittigt, så meget vi fik solgt. Det, man også skal huske, er, at på Fyn kører man gerne efter noget godt, siger Umut Sakarya.

Og for Umut Sakarya er der ingen tvivl om, at successen i København kan sagtens kan overføres til Fyn.

- Hvis vi åbner i Odense, skal der stadig være den samme stemning, som vi har skabt på de andre restauranter, og det er jeg også sikker på, vi kan gøre, siger han.

Men en ting er, at åbne restauranter på Fyn. En anden ting er at flytte permanent tilbage til Fyn. Det vil kræve kræve en markant ændring i hans liv.

- Hvis jeg skulle tilbage på Fyn på et tidspunkt, så skulle det være fordi at jeg sælger alt, og køber mig en landevejskro, hvor jeg bare er sur og skriger af folk. Jeg synes der er noget smukt i, og specielt når man bliver ældre, at man har en kro i en lille by på Fyn, hvor man bare har sine sæsongæster og hygger sig.

Lyt til hele podcasten her.