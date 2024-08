Kendiskokken Umut var ved at gå ned - men mødte kærligheden og fik et nyt liv

- Jeg har været rigtig ked af det siden jeg var barn. Det har jeg fundet ud af ved at gå i terapi. For ikke at mærke den smerte, har jeg løbet hurtigt, så jeg ikke kunne mærke noget. Da jeg fik mindre travlt på job, kunne jeg mærke smerten. Men jeg var ikke klar til at modtage smerten, så derfor drak jeg. For så kunne jeg slukke for mig selv og bare ligge i en seng og have det dårligt. Mærke at jeg var ked af det.

Men løsningen på at være ked af det lå ikke på bunden af en flaske. Den lå i mødet med kærligheden, den helt store af slagsen. I 2020 mødte Umut Sakarya sit livs kærlighed Johanne. Hun var ikke en del af hans vante venneslæng, og hun lærte ham noget nyt.

- Hun viser mig, at der findes et andet slags liv. Hun fortæller mig, at det er ikke normalt at gå ud og drikke tre gange om ugen og at arbejde så meget. Det er ikke normalt at ødelægge sig selv på den måde.