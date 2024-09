Kendt finte i boligen her kaldes "lille pengemaskine" for bosted

For at kunne købe ejendommene har Koordinator-Teamet nemlig lånt i alt fire millioner kroner af de to andre selskaber i hans koncern. Mellemstoppet har udlånt 1,6 millioner kroner, resten kommer fra direktørens holdingselskab. Og herefter betaler Mellemstoppet altså løbende husleje for at bo i den bolig, det selv har lånt Koordinator-Teamet penge til at købe.



I vores aktindsigt i regnskaberne kan vi se, at Mellemstoppet betaler Koordinator-Teamet i alt 84.719 kroner om måneden i husleje for at bo på tre adresser. Tilsyneladende en høj husleje, når vi kigger på salgsprisen for de to største boliger, der er på henholdsvis 2,2 og to millioner kroner.