Kendt forsvarsadvokat: Her overtræder Vollsmose-video loven

Maskerede mænd, der vifter med blanke pistoler og store knive. Hunde i slagsmål og ægte filmoptagelser af Fyns Politis betjente. Det er blot nogle af scenerne i rapvideoen 'Sort på Sort' af Chatle, der er optaget i Vollsmose.

Både politikere, politiets tillidsmand og beboere i Vollsmose er rystede over videoen. De mener alle, at den forherliger vold og kriminalitet.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage er uenig. Hun har flere års erfaring med straffesager og har blandt andet forsvaret medlemmer af den tidligere gruppering Black Army.

- Jeg kan ikke forstå, at man bliver så forarget over den her video. Det er jo en måde at udtrykke sig på kunstnerisk og i stedet for rent faktisk at lave kriminalitet, er det jo bedre, at man lader det komme til udtryk ved, at man laver en video, siger forsvarsadvokaten til TV 2 Fyn.

Færdselsloven er overtrådt

Hun har set videoen igennem for at vurdere, om den på nogle tidspunkter overtræder loven. Kun et enkelt sted, er det tilfældet.

- Man kan jo se flere gange, at der er nogen, der hænger ud af vinduerne på kørende biler, og det er jeg ikke sikker på, at politiet vil være superbegejstret for. Færdselsloven er overtrådt, men det er, hvad det kan blive til, mener Mette Grith Stage.

Rapperen Chatle risikerer en bøde for at hænge ud af vinduet, mens bilen kører. Andre lovovertrædelser vurderer forsvarsadvokat Mette Grith Stage ikke, at der er begået i videoen. Foto: YouTube

Hun mener ikke, at de medvirkende i videoen overtræder våbenloven, da det ikke kan bevises, at der ikke er tale om legetøjsvåben.

- Hvis det er rigtige våben, er det selvfølgelig en alvorlig lovovertrædelse, men det kan man jo på ingen måde bevise, at det er. Det mest sandsynlige er jo, at det er attrapvåben.

- De skyder med noget, men der er i hvert fald ikke noget, der indikerer, at der bliver skudt med skarpt. Det kan selvfølgelig være en overtrædelse af fyrværkeriloven, men det er jo også nede i det helt lave leje, mener Mette Grith Stage.

Rekrutteringsvideoer er ikke ulovlige

Flere betjente fra Fyns Politi optræder ufrivilligt i videoen, og selvom alle ikke er slørede, mener forsvarsadvokaten ikke, at det er ulovligt at bruge videooptagelserne.

- Det kan selvfølgelig godt være, de synes, det er ubehageligt, men det, mener jeg heller ikke, der er noget usædvanligt i.

Mette Grith Stage har tidligere forsvaret Black Armys bandeleder, da han var anklaget for at have beordret et overfald på en 31-årig mand.

Grupperingen Black Army eksisterer ikke længere officielt i Vollsmose. Hun har derfor svært ved at se, at rap-videoen skulle være en rekrutteringsvideo, som flere politikere mener.

- Jeg ved ikke, hvad det skulle være en rekrutteringsvideo til. Det er klart, hvis det var til Loyal to Familia (LFT), var det ulovligt, for den gruppering er ulovlig, men det er der intet, der tyder på her.

- Det vil være meget svært at bevise, at det her er en rekrutteringsvideo, og i øvrigt er det heller ikke ulovligt at rekruttere til bandemiljøet. Det vil være ulovligt, hvis man rekrutterer til en ulovlig forrening, men der er jo ikke noget her, der indikerer, at det hænger sammen med LTF, så jeg mener simpelthen ikke, der er noget at komme efter, siger Mette Grith Stage.

Flere steder i videoen bliver der affyret skud fra pistolerne. Ifølge forsvarsadvokat Mette Grith Stage, er det åbenlyst, at der ikke er tale om, at der bliver skudt med skarpt. Måske skydes der med hundeproppistoler, og så er det muligvis en overtrædelse af fyrværkeriloven. Foto: YouTube