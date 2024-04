Kendt spillested sat til salg - her er mindsteprisen

Selvom kurator har sat en mindstepris på 17 millioner kroner, er det uvist, om bygningerne også kan sælges til den pris.

- Hvis det viser sig, at vi ikke får bud på eller over denne pris, så har vi en ny situation, som vi endnu ikke har taget stilling til, siger Henrik Therkelsen.

Fejlbehæftede medlemslister

Det økonomiske uføre for Kansas City begyndte i maj, da det kom frem, at spillestedet havde indberettet fejlbehæftede medlemslister, der angav, at hovedparten af medlemmerne var under 30 år, til Odense Kommune. Det betød, at spillestedet fik udbetalt 1,5 millioner kroner for meget i støtte.

I første omgang ydede et flertal i byrådet et ekstraordinært milliontilskud for at redde de mange amatørmusikeres øvelokaler. Men i oktober var pengene igen sluppet op, og politikerne afviste at yde flere penge. Det betød, at Kansas City blev erklæret konkurs.

Odense Kommune har kautioneret for 12-13 millioner kroner af den gæld, Kansas City har haft til de realkreditlån, der blev optaget ved overtagelse af kommunen.