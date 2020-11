Kick Off fejrede J-dag - men nissepigerne udeblev

Normalt er J-dag noget med gratis juleøl og nissepiger i gaderne. Sådan så det ikke ud i år, selvom nogle værtshuse dog alligevel fik fejret juleøllets udkomme.

Det gjorde man blandt andet på værtshuset Kick Off i Overgade i Odense.

Sammen med Unibrew og det lokale bryggeri Albani havde værtshuset solgt et begrænset antal billetter til årets fejring af juleøllet.

- Jeg havde selv tænkt på, hvordan vi kunne holde J-dag, og at Albani laver sådan noget fedt noget, synes jeg er kanon, fortæller indehaver af Kick Off Flemming Berg Jensen.

Fokus på hyggen

I år foregik J-dag på en storskærm, hvor de siddende gæster quizzede og spillede julebingo, mens den velkendte lyd af MC Einars julehit 'Jul Det' Cool' traditionen tro strømmede ud af højtalerne.

- Det er rigtig vigtigt for os at sende signal til vores mange kunder i restaurationsbranchen, barer og så videre og vise folk, at det er okay at gå ud. Vores tiltag er meget coronavenligt, og det er med fokus på hyggen frem for festen, fortæller marketingchef i Albani, Jesper Larsen.

Én af odenseanerne, der sikrede sig en billet til årets J-dag var Thomas Hempler.

- Jeg synes, det er den rigtige måde at gøre det på i år. Vi er jo netop bevidste omkring covid-19, som begrænser os helt vildt meget. Det er jo pisseærgerligt, at vi ikke kan komme ud og hygge os. Men vi har alligevel lidt hygge i og med, at Flemming sammen med Albani åbner for det, fortæller han.

J-dag 2020 har på ingen måde været, som den plejer, og sjældent har gæsterne før gået så tidligt hjem, som de skulle i år.

Festen på Kick Off sluttede klokken 21.30, og sammen med de øvrige gæster måtte Thomas Hempler hjem, mens Flemming Berg Jensen lukkede og slukkede baren klokken 22.