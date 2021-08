Killerup smidt ud af Venstre: - Det her er en voldsom overreaktion

- Jeg har personlighed og kant og gør tingene på en ny måde. Partiet er gået helt i stå, de er så bange for forandring, at de ikke kan håndtere sådan en amerikansk bulderbasse, siger han.



- Jeg har brugt hele mit liv på at støtte partiet og er kommet med et ambitionsniveau om at gå all in og få så mange stemmer som muligt. Men hvis man træder et skridt ved siden af, så falder fars hammer. Der er ingen advarsel og ingen reprimande.

Ifølge TV 2 Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, er det da heller ikke normal procedure.

- Normalt ville man have kaldt den ”uvorne” kandidat til en kammeratlig samtale eller have givet en advarsel, men her er der virkelig gjort kort proces. Min fornemmelse er, at der i partiets organisation har været en frygt for, at Killerup ville komme med flere soloudmeldinger og derfor skabe ”støj på linien” i løbet af efterårets kommunalvalgkamp.