Kim Larsens stamsted får sur smiley og stor bøde

Værtshuset var et af Kim Larsens stamsteder til det sidste, da han boede i Odense, og her kunne han drikke øl og ryge sine smøger i fred. Men stjernestøv var der ikke meget af på Lørups Vinstue på Claus Bergs Gade, da de 10. januar blev præsenteret for en smiley med nedadvendende mundvige - og en bøde på 10.000 kroner.

Det er de, efter at Fødevarestyrelsen har været en tur forbi værtshuset, hvor de konstaterede sorte og røde skimmellignende belægninger langs kanter inde i opvaskemaskinen. Og på gulvet omkring og under selvsamme maskine, var der store sorte uidentificerbare plamager, fremgår det af kontrolrapporten.

På fliserne under vasken var der løbet en gul uidentificerbar væske ned fra vask mod gulvet, som har givet belægninger. Og så fandt Fødevarestyrelsen i øvrigt også et cigaretskod på gulvet ved opvaskemaskinen.

Værtshuset fik umiddelbart efter lov til at kommentere på fundene, og herfra lød bemærkningen, at det ville blive ordnet. Det ændrer dog ikke på, at der den kommende tid skal hænge en sur smiley, som møder kunderne, inden de træder ind på Lørups Vinstue.