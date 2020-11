Kim raser over instruktørs forsvar af rapvideo: - De siger, det er kunst, men det er en reklamefilm

Musikvideoen 'Sort på sort' af Chatle, der er optaget i Vollsmose, har det seneste døgn været årsag til heftig debat. Et af kritikpunkterne lyder blandt andet, at pistoler, store knive og ægte filmoptagelser af Fyns Politis betjente forherliger kriminalitet.

Men det forsvarede filminstruktøren Mike Spooner mandag i et interview med TV 2 Fyn. Ifølge ham er der tale om kunst, og derfor mener han ikke, at videoen kan være med til at skubbe nogen ud i kriminalitet - højst ændre deres tøjstil og måden, de taler på.

Den udmelding er faldet formanden for foreningen Respect Vollsmose, Kim Nielsen, for brystet. Foreningen er i gang med at etablere sig i bydelen som et fællesskab for unge om blandt andet musik. Derfor frygter han, at musikvideoen kan være med til at skubbe børn og unge ud forkerte miljøer:

- Det sætter os bare tilbage. Vi skal nu til at forklare de unge mennesker, at sådan er virkeligheden ikke. Og de imiterer de her ting. Vi kan se på den måde, de går på, og de holdninger de påtager sig fra sådan en video. Og så skal vi til at lære dem om, at de har pligter ude i verden, de skal op om morgenen og bidrage. Det er faktisk supersvært i forvejen, og det hjælper fandeme ikke, at man laver en video, hvor man bare siger, at penge er let og at livet er et eventyr, siger Kim Nielsen.

Han er blevet så harm over instruktørens svar, at han har skrevet et åbent brev til instruktøren via TV 2 Fyn.

Han har dog ikke sendt det personligt til Mike Spooner.

- Jeg køber ikke din præmis. Du kalder din musikvideo kunst. Men det er ikke kunst. Musikvideoer er ikke kunst, det er reklame, skriver han.

Kim Nielsen har selv boet i Hollywood i en årrække og været med i produktionen af flere musikvideoer for blandt andre sangeren James Blunt og rockbandet Muse.

- Fordi jeg selv har arbejdet i den industri og udmærket ved, hvordan de ting virker, så bliver jeg jo vred. De gemmer sig bag alt muligt pjat og siger, det er kunst. Men det er reklamefilm, siger Kim Nielsen til TV 2 Fyn.

Synes du, det er okay?

Videoen er på få dage blevet set mere end 100.000 gange. Og Kim Nielsen frygter, at den kan være med til at skubbe børn og unge ud i kriminelle miljøer.

- Problemet er, at det ikke er alle, der kan se igennem, at det her bare er symboler og en måde at eksponere på. De tror jo på historien om, at det er sådan at være bandemedlem. Men sådan er det ikke, siger han.

Oveni det kommer selve timingen, påpeger Kim Nielsen. Han citerer en linje fra teksten, hvor Chatle rapper: "Denne her gøb er til folk, der snakker" og hentyder til hele sagen omkring Abdinur Mohamed Ismail, hvor politiet netop har brug for, at vidner melder sig.

- Der er lige en mand, der er død. Han døde for et halvt år siden, og så synes du, at du skal lægge en video op nu, fordi det er cool cash for dig, siger Kim Nielsen.

- Det ender med, at du får en masse unge mennesker ud i kriminalitet. Synes du, det er okay? siger han videre henvendt til filminstruktøren og pladeselskabet Universal Music Group, der står bag udgivelsen og har betalt for optagelse, redigering og produktion af videoen.

- Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, man har et ansvar. Både som musiker, men også som instruktør og pladeselskab.

Tusindvis af lignende videoer

Filminstruktøren Mike Spooner har klippet 'Sort på sort'. Han står bag flere videoer med rappere og mener, at videoen fra Vollsmose er en del af en stor og velkendt genre.

- Det er måske et nyt udtryk på Fyn, men gangsterrap har eksisteret siden 80'erne. På Youtube findes der tusindvis af denne type videoer fra hele verden. Den er et symptom på et dybereliggende problem, og det tror jeg godt, at politikerne er klar over. Og hvis man går efter at censurere kunstneriske udtryk, så går man efter min mening langt over stregen, lød det fra Mike Spooner, da han forsvarede videoen overfor TV 2 Fyn.

Han mener ikke, at videoen kan være med til at skaffe nye bandemedlemmer.

- De unge, der søger mod bandemiljøet, er nogen der i forvejen er i miljøet og i forvejen er i risikogruppen, og har noget arv og miljø med sig. Kunst er ikke med til at skubbe nogen ud over den kant, sagde Mike Spooner.