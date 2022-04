Kinesisk dansetrup i Odense: - Shen Yun er en del af topstyret ultrahøjreorienteret sekt

Benny Brix afviser, at Falun Gong er homofobisk eller går ind for raceadskillelse, og siger, at han kun kender lidt til The Epoch Times promovering af konspirationsteorier.



- Jeg synes også, at det der QAnon er langt ude for mig. Jeg tror også, at de har været kritiske over for bevægelsen. Jeg er ikke tilhænger af så noget, og jeg har ikke hørt nogen her tale om det, siger talsmanden.



Shen Yun er pengemaskine

I programmet til forestillingen i Odense var The Epoch Times nævnt som ”stolt mediesponsor for Shen Yun.” Men ifølge Jørgen Delman går pengestrømmen nok nærmere den anden vej.