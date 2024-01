Kiosk i Tarup efterlyser millionvinder - er det dig?

'EFTERLYSNING - præmien er endnu ikke afhentet, gevinst 1.000.000.'

Sådan står der på et skilt i Center Kiosken i Tarupcenteret. Kiosken efterlyser nemlig en heldig vinder, der har vundet en million kroner i lotto.



Kiosken har en usædvanlig historik, for det er hele femte gang, at kiosken kan annoncere, at de har en lotto-vinder. Denne vinder bliver dog formodentlig den sidste, for efter 25 år drejer kioskejer Qasim Ahmad nøglen om 9. marts.

Derfor opfordrer han også stærkt til, at hvis man sidder og er det mindste i tvivl om, om man måske selv er den heldige vinder af "Det store jule lotto", så skal man komme ned i kiosken og få det tjekket.

- Hvis nogen kunder sidder med en kupon, der ser sådan ud (se billedet under), så synes jeg, at de skal komme ned i butikken i en fart, det kunne jo være, at personen har vundet en million kroner, siger kioskejeren.