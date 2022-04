Kirkegængere er atter tilbage i påsken: - Jeg har smilet hele formiddagen

Det var julen et eksempel på. Her havde kirken åbent for julegudstjenester, men alligevel oplevede sognepræsten at flere ikke turde at komme af frygt for eventuelt at blive smittet.

- Der kom betydeligt færre end der plejer. Jeg tænker, at det nok har været coronaangsten som har siddet i folk på det tidspunkt, siger han.

Tænke anderledes

Derfor har pandemiens mange udfordringer også tvunget kirken til at tænke anderledes. Her blev flere gudstjenester holdt online, mens menigheder har forsøgt at mødes digitalt.

De digitale muligheder voksede hurtigt frem både her på Fyn og landet over, uddyber sognepræsten.