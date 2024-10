Klar igen efter skade: OB-topscorer jagter flere mål i ny topkamp

- Det er en af de fede kampe, og det er også en af de største kampe i ligaen mellem to store hold rent historisk. Det er ekstra fedt, at det er på hjemmebane, og vi har en masse fans, der har været gode til at være der hver gang. Der er noget, vi ser frem til, og jeg håber, at der kommer mange mennesker, siger Luca Kjerrumgaard, der mener, at OB skal tilbage på sejrssporet på hjemmebane efter seneste hjemmekamp, hvor OB tabte mod HB Køge.

- Først og fremmest skal vi have en sejr på hjemmebane. Vi skal have slettet den kamp, vi havde for ikke så længe siden. Så skal vi også udbygge forspringet ned til Esbjerg og måske også nogle af de andre tophold. Det er det, vi sigter efter, siger Luca Kjerrumgaard.

Der er kampstart i opgøret mellem OB og Esbjerg på lørdag klokken 17.00.