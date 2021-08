Klar opfordring efter Vollsmose-nedlukning: - Frem med armen og sørg for at blive vaccineret

Derfor lød der også en klar besked fra Peter Rahbæk Juel under tirsdagens pressemøde foran sundhedshuset Vivo i Vollsmose.



- Sørg for at blive vaccineret. Har man børn over 12 år, så få taget snakken, og herfra skal der også lyde en anbefaling om at blive vaccineret, siger borgmesteren.

Drop-in-vaccinationer

Smitten er steget stødt den seneste uge, og derfor har det i weekenden været muligt at få droppe ind til en vaccine uden forudgående tidsbestilling. Det kan man fortsat alle hverdage og den kommende weekend.

- Frem med armen og kig herned. Der er brug for, at vi alle sammen gør en ekstra indsats, så vi kan få skubbet smitten tilbage igen.

Lørdag benyttede 115 Vollsmose-borgere sig af drop-in-vaccinationen, og søndag lod 112 sig stikke.