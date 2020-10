Klar til feriegæster: Odense ZOO indfører flere coronatiltag

En række nyindførte tiltag skal hjælpe med at gøre Odense Zoo coronasikker.

Det sker op til skolernes efterårsferie, hvor Odense ZOO har gjort klar til feriegæsterne.

- Vi har sat skilte op, hvor vi henstiller til, at folk holder til højre på stierne og ensrettet ved nogle af husene. Vi har sat sprit op rigtig mange forskellige steder, og vi har åbnet dørene ind til forummet til toiletterne, så man kan se, hvor mange der er inde, siger Bjarne Klausen, der er direktør i Odense Zoo.

Gæsterne har muighed for at bestille billet online og til nogle bestemte tidspunkter på dagen.

- Vi har indført det, vi kalder tidsvinduer. Når du køber din billet på nettet, så skal du bestemme, hvornår du ankommer, siger direktøren.

De bestemmer ikke, hvornår man skal gå igen, men har en erfaring om, hvor lang tid folk bliver.

- Det gør, at vi får et begrænset antal gæster i haven, hvis vi ønsker det. Men lige nu ser jeg ingen problemer, og det tænker jeg heller ikke, at vi kommer til at opleve en begrænsning i efterårsferien, siger Bjarne Klausen.

Fodringer er aflyst

For at forhindre at folk stimler sammen, er fodringen af dyrene aflyst for gæsterne.

- Det er klart, at der er nogle fodringer, der er særdeles populære som fodring af løver og søløver, men det må vi simpelthen aflyse, siger Bjarne Klausen.

Han påpeger med et smil, at dyrene selvfølgelig stadig får mad, bare på andre tidspunkter end dem, der har stået i det gamle program.

- Det kan også være godt for dyrene, fordi de kommer ikke så meget i vanetænkning. Men for vores gæster er det vigtigt, at vi ikke opfordrer til, at man stimler sammen, siger han.

Tæller børn på legepladsen

På havens legepladser må der kun være et bestemt antal børn.

- Vi har hegnet legepladsen ind, sådan vi kan se, hvor mange der går ind og ud af legepladsen hele tiden. Så sidder der et lille kamera, der tæller, og så er der en rød og en grøn lampe, og man må kun gå ind, når den er grøn, siger direktøren.

Hans fornemmelse er, at gæsterne efterhånden er vant til coronarestriktioner.

- Vi skaber nogle rammer, der gør, at man kan holde afstand, men det ligger jo primært hos gæsterne selv. Man skal være rigtig god til at holde afstand til andre, og man skal respektere de regler, der er.

Ifølge ham har haven endnu ikke oplevet nogen problemer. Alle gæsterne tager positivt imod de nye coronatiltag.