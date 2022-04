Klar til finale: - Vi er aldrig nået længere end tredje runde

Netop opbakningen betyder meget for træneren, der er spændt på at se, hvad Brøndbyvester skolen kommer med i finalen.

- Jeg tænker det bliver en meget jævnbyrdig kamp, og det der måske kommer til at afgøre det er, hvem der kan stå for presset udefra. Men jeg håber da, at vi i sidste ende står med pokalen, siger Lau Madsen med et smil.



Hvem der løber med pokalen bliver afgjort torsdag på Odense stadion, hvor kampen fløjtes igang omkring klokken 14.