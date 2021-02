Klima-analyse var øjenåbner for vestfynsk landmand

Resultatet af en klimaundersøgelse, som den vestfynske landmand Hans Erik Jørgensen fik lavet for nogle år siden, kom som lidt af en overraskelse.

Med en bedrift på 300 søer og 6.000 slagtegrise vidste landmanden, at hans virksomhed i Haarby udledte en del CO2, men det kom alligevel bag på ham, hvad der var den største klimasynder.

- Det var lidt af en øjenåbner for os, fordi vi troede, at det var dieselolien fra vores traktorer og al den energi, vi har brugt, der satte de store fodaftryk. Men vi fandt ud af, at det faktisk var det foder, vi bruger til dyrene, siger han.

Læs også 10 millioner til miljøet: Fynske busser skal være grønne

Undersøgelsen viste, at det var sojaproteinet i grisenes foder, der bongede ud i klimaregnskabet. Dermed kunne Hans Erik Jørgensen begynde at undersøge alternativer til foder, der ikke blev produceret langt væk fra Danmark.

- Vi har valgt at erstatte noget af det sojaprotein med noget danskproduceret protein i stedet - noget, vi selv producerer. Det har givet et bedre klimaaftryk ved os, forklarer Hans Erik Jørgensen.

I dag er halvdelen af det udenlandske soja blevet erstattet af danske proteiner, samtidig med at de ansatte arbejder med en række bæredygtighedsanalyser om både klima og dyrevelfærd.

- Når man ved, hvad den store synder er, eller i hvert fald hvor man sætter de største fodaftryk, så kan man begynde at gå ind og koncentreret arbejde med, hvad vi så kan gøre ved det, siger Hans Erik Jørgensen.

Klimatung kommune

Hans Erik Jørgensens bedrift ligger i Assens Kommune, som er den fynske kommune med det største CO2-udslip per borger. Ifølge borgmester Søren Steen Andersen (V) skyldes det blandt andet landbrugene.

Læs også Efter økonomiske problemer: Fynsk landbrugsmastodont sat til salg

- En stor del af den mad, der spises i Danmark, produceres i Assens, så der producerers mere af det, end en Assensbo kan nå at spise, siger borgmesteren og tilføjer:

- Tilsvarende med de 70.000 biler, der kører i døgnet på motorvejen. Det er jo heller ikke Assens-biler.

Dermed er der nogle forhold, som ifølge borgmesteren gør det svært for kommunen helt at styre CO2-udslippet. Det ændrer dog ikke ved, at Søren Steen Andersen dermed ser så meget desto mere grund til at gå ind i klimakampen.

- Så har vi noget at arbejde med, og det glæder vi os rigtig meget over, samtidig med vi ved, at landbrugsorganisationerne er rigtig meget med på, at der skal reduceres på CO2-udledningen, uanset hvor mange og hvad, de leverer fødevarer til, siger han.